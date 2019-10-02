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Денисова: Освобожденные украинские моряки получили сертификаты на квартиры

Денисова: Освобожденные украинские моряки получили сертификаты на квартиры
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Омбудсмен Людмила Денисова вручила украинским морякам сертификаты на двухкомнатные квартиры в новостройке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что всем морякам, вернувшимся из российского плена, вручили сертификаты на двухкомнатные квартиры Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября", - заявила Денисова.

Кроме того, омбудсмен уточнила, что перед вручением сертификатов были представлены квартиры, расположенные в новостройке с налаженной инфраструктурой в "прилегающем районе" Одессы.

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7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

14 сентября члены экипажей катеров "Нікополь", "Бердянськ" и буксира "Яни Капу" прибыли в Одессу. Моряки отправились на военно-морскую базу "Пивдень", которая дислоцируется в Практической гавани Одесского морского порта.

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