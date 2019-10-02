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Среда, 02.10.2019
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"Будет кино": чем занимался Том Круз во Львове (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Том Круз во Львове встретился с Садовым и хочет увидеть Карпаты.

Голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз отправился в культурную столицу Западной Украины - Львов.

Известно, что в ходе поездки актер встретился с городским головой Андреем Садовым и его женой Екатериной Кит-Садовой.

"Том Круз во Львове, значит, будет кино. P.S. Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон", - написал Садовый в своем Facebook-аккаунте.

На сайте Львовского горсовета сообщили, что во время встречи мэр вручил Крузу в подарок памятную монету короля Даниила Галицкого и книгу истории авторства Сергея Плохия.

В Книге почетных гостей Львова написал: "Спасибо за то, что приняли нас в своем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!".

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Андрей Садовой прокомментировал встречу с Томом Крузом.

"Сегодня Том Круз увидел Львов, увидит и другие локации в городе. А после - хочет узнать наши Карпаты", - сообщил мэр.

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Том Круз, Львов, Андрей Садовой.
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