Нацсовет по телевидению просит суд отобрать лицензию у NewsOne

Новости Украины:У Нацсовета по вопросам телевидения возникли вопросы к програме канала "Новости 24 часа".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд города Киева забрать лицензию у телеканала NewsOne.

Как говорится в сообщении на сайте Окружного админсуда, соответствующий иск поступил в суд.

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne)", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Ранее в суд поступили иски от ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала на предмет соблюдения требований закона "Об информации". В то же время, ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки.