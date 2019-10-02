Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра

Новости Украины:Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице.

По прогнозам синоптиков завтра, 3 октября, погода в Украине заметно ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди, местами усиление ветра и существенное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.

Осадки 3 октября

На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Карта ветров 3 октября

Прогноз погоды на четверг, 3 октября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, сильный дождь

Львов – +11...+13, дождь

Ивано-Франковск – +16...+18, сильный дождь

Тернополь – +14..+16, дождь

Черновцы – +16...+18, сильный дождь

Хмельницкий – +17...+19, дождь

Луцк – +12...+14, дождь

Ровно – +15...+17, дождь

Житомир – +20...+22, дождь с грозой

Винница – +21...+23, дождь с грозой

Одесса – +19...+21, солнечно, без осадков

Николаев – +22...+24, солнечно, без осадков

Херсон – +23...+25, солнечно, без осадков

Симферополь – +23...+25, солнечно, без осадков

Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +21...+23, дождь с грозой

Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Сумы – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Полтава – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Днепр – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +22...+24, солнечно, без осадков

Донецк – +22...+24, солнечно, без осадков

Луганск – +20...+22, солнечно, без осадков

Харьков – +21...+23, солнечно, без осадков

Киев – +21...+23, дождь с грозой

Погода 3 октября

Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что Запад Украины попадет в дождевую зону.

Народный прогноз погоды

Если шишки на ели растут низко — жди ранних морозов, высоко — к холодам в конце зимы.

Тепло и летит паутина — к хорошей осени и нескорому снегу.

Не все ненастья на Астафья — проглянет и ясный день.