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Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра

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Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
16:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице.

По прогнозам синоптиков завтра, 3 октября, погода в Украине заметно ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди, местами усиление ветра и существенное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.

Осадки 3 октября

На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Карта ветров 3 октября

Прогноз погоды на четверг, 3 октября, по Украине:

  • Ужгород – +16...+18, сильный дождь

  • Львов – +11...+13, дождь

  • Ивано-Франковск – +16...+18, сильный дождь

  • Тернополь – +14..+16, дождь

  • Черновцы – +16...+18, сильный дождь

  • Хмельницкий – +17...+19, дождь

  • Луцк – +12...+14, дождь

  • Ровно – +15...+17, дождь

  • Житомир – +20...+22, дождь с грозой

  • Винница – +21...+23, дождь с грозой

  • Одесса – +19...+21, солнечно, без осадков

  • Николаев – +22...+24, солнечно, без осадков

  • Херсон – +23...+25, солнечно, без осадков

  • Симферополь – +23...+25, солнечно, без осадков

  • Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +21...+23, дождь с грозой

  • Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +22...+24, солнечно, без осадков

  • Донецк – +22...+24, солнечно, без осадков

  • Луганск – +20...+22, солнечно, без осадков

  • Харьков – +21...+23, солнечно, без осадков

  • Киев – +21...+23, дождь с грозой

Погода 3 октября

Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что Запад Украины попадет в дождевую зону.

Народный прогноз погоды

Если шишки на ели растут низко — жди ранних морозов, высоко — к холодам в конце зимы.

Тепло и летит паутина — к хорошей осени и нескорому снегу.

Не все ненастья на Астафья — проглянет и ясный день.

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Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, 3 октября.
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