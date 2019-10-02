Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра

По прогнозам синоптиков завтра, 3 октября, погода в Украине заметно ухудшится. Синоптики прогнозируют дожди, местами усиление ветра и существенное похолодание.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.
Осадки 3 октября
На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Карта ветров 3 октября
Прогноз погоды на четверг, 3 октября, по Украине:
Ужгород – +16...+18, сильный дождь
Львов – +11...+13, дождь
Ивано-Франковск – +16...+18, сильный дождь
Тернополь – +14..+16, дождь
Черновцы – +16...+18, сильный дождь
Хмельницкий – +17...+19, дождь
Луцк – +12...+14, дождь
Ровно – +15...+17, дождь
Житомир – +20...+22, дождь с грозой
Винница – +21...+23, дождь с грозой
Одесса – +19...+21, солнечно, без осадков
Николаев – +22...+24, солнечно, без осадков
Херсон – +23...+25, солнечно, без осадков
Симферополь – +23...+25, солнечно, без осадков
Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +21...+23, дождь с грозой
Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Сумы – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Полтава – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Днепр – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +22...+24, солнечно, без осадков
Донецк – +22...+24, солнечно, без осадков
Луганск – +20...+22, солнечно, без осадков
Харьков – +21...+23, солнечно, без осадков
Киев – +21...+23, дождь с грозой
Погода 3 октября
Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.
В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что Запад Украины попадет в дождевую зону.
Народный прогноз погоды
Если шишки на ели растут низко — жди ранних морозов, высоко — к холодам в конце зимы.
Тепло и летит паутина — к хорошей осени и нескорому снегу.
Не все ненастья на Астафья — проглянет и ясный день.