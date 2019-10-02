Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября

В Украине в среду осадков не ожидается, температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Облачно. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23° на Закарпатье и Прикарпатье до 26°", - говорится в сообщении.
В Киеве и области 2 октября также без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 18-23°.
Прогноз погоды на вторник, 2 октября, по Украине:
Ужгород – +23...+25, переменная облачность, без осадков
Львов – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +23...+25, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +23..+25, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +23...+25, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Луцк – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Ровно – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Винница – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Сумы – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Киев – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды на 2 октября
Прогноз погоды на 3 октября
Согласно прогнозу, 3 октября облачно с прояснениями, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, на востоке страны 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных и Днепропетровской областях до 26°.
Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозируют синоптики.
Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.
Более того, месяц ожидается переменным: несколько дней дождя, потом несколько солнечной, но нежаркой погоды и снова дождь.
В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11 ... + 13 градусов днем и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.
С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13 ... + 15.