Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября

Новости Украины:Синоптики обещают еще несколько теплых, солнечных дней, но скоро в Украину придет похолодание.

В Украине в среду осадков не ожидается, температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23° на Закарпатье и Прикарпатье до 26°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 2 октября также без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на вторник, 2 октября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Львов – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +23..+25, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Луцк – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Ровно – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Винница – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Сумы – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Киев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 2 октября

Прогноз погоды на 3 октября

Согласно прогнозу, 3 октября облачно с прояснениями, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, на востоке страны 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных и Днепропетровской областях до 26°.

Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозируют синоптики.

Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.

Более того, месяц ожидается переменным: несколько дней дождя, потом несколько солнечной, но нежаркой погоды и снова дождь.

В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11 ... + 13 градусов днем и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.

С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13 ... + 15.