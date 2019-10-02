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Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября

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Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики обещают еще несколько теплых, солнечных дней, но скоро в Украину придет похолодание.

В Украине в среду осадков не ожидается, температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. 

"Облачно. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23° на Закарпатье и Прикарпатье до 26°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 2 октября также без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на вторник, 2 октября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +23...+25, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +23..+25, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +23...+25, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 2 октября 

Прогноз погоды на 3 октября

Согласно прогнозу, 3 октября облачно с прояснениями, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, на востоке страны 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных и Днепропетровской областях до 26°.

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019: все знаки Зодиака

Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозируют синоптики.

Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.

Более того, месяц ожидается переменным: несколько дней дождя, потом несколько солнечной, но нежаркой погоды и снова дождь. 

Знаменательные события в истории: 2 октября 2019 года

В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11 ... + 13 градусов днем и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.

С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13 ... + 15.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды.
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