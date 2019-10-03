Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия

Новости Украины:В церкви 3 октября почитается память святого Евстафия Римского.

3 октября (Астафьев день) своими ветрами знаменит. Хотя, конечно, выпадали иной раз года, когда не ветрылистобои на Астафия хороводили, а легкие ветерки, способные разве что паутину да пух по проулкам погонять. Но "ветряк дует всяк", а по его силе и направлению до сих пор о предстоящей погоде судят. Северный ветер на 3 октября стужу надувает, южный - тепло ворожит, западный обязательно дождем прольется, а у ветра восточного всегда солнце в попутчиках.

Но откуда бы ни налетали ветры на нашу землю, какой бы силой ни обладали, все как один отличались независимым характером и с людьми редко ладили. Пожалуй, только мельники и могли с ними договориться. Хотя всем известно, что мельникам сам черт не брат. Они и с водяными дружбу водят, и подгулявших леших на постой берут, да и Боровые - хозяева окрестных лесов - к ним в гости захаживают, не гнушаясь опрокинуть с хозяином чарочку другую.

Вот и сегодня, на Астафия-ветряка, похоже, мельники на свой праздник "друзей" собирают. То-то ветры разгулялись, старательно и быстро перебирая студеными пальцами крылья ветряков.

Гудит под напором "лихих" работников мельница, тяжело и натужно крутятся ее жернова, перетирая спелое зерно. А за всем придирчиво и строго следят виновники сегодняшних торжеств - степенные мельники, мукомольные бароны, ветряные короли, на родовом гербе которых, могли бы горделиво красоваться слова: "Все перемелется - мука будет".

Обычно на Астафьев - 3 октября - день было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас капуста - самая вкусная. Также 3 октября отмечали праздник мельников, поскольку в этот день практически всегда дул сильный ветер, а мельницы работали как раз с помощью этой стихии. К слову, в сознании народа мельник являлся человеком необычным, и многие говорили, что он обладает сверхъестественными способностями или связан с нечистой силой. Хотя, с другой стороны, на Руси знали, что это человек незаменим. При этом, говорили, что очень сложно без нечистой силы самостоятельно строить мельницу, перемалывать зерно. Верили, что мельник приносит водяному человеческую жертву, чтобы он помогал ему в дальнейшем. А для этого мельник толкал человека в омут или под мельничное колесо. Однако, правда это или нет - неизвестно. Об этом потом нужно было ежегодно напоминать водяному, наливая в воду водки или бросая туда хлеб. В народе говорили, что из омута в пекло рукой подать, поскольку молебнов на мельнице никогда не проводят. Также вблизи мельницы люди старались не гулять понапрасну, поскольку опасались с женщиной и собакой, поскольку именно такой облик может принимать нечистая сила. Все эти верования подкреплялись различными сказками. Говорили, что водяной гостит у мельника, а русалки под мельничным колесом моют волосы. Еще больше боялись разрушенной или заброшенной мельницы, так как верили, что на крыше сидят упыри, а на столбах можно увидеть чертей. Если путник случайно заходил в это гиблое место, то, согласно приметам, мог пропасть без вести.

В церкви 3 октября почитается память святого Евстафия Римского - мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и супруга. Судьба испытывала Евстафия - его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.

В этот день славяне раньше судили о будущей погоде.

Народные приметы на 3 октября

Северный ветер 3 октября - холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней. Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный - сильные ливни.

Паутина летает и туман стоит - осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

Много шишек на нижних ветках ели - жди ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами, холодным будет конец зимы.

Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.