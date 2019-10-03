Именины (День Ангела) Остапа: значение имени и поздравления

Новости Украины:Из древнегреческого языка – буквально – хорошо стоящий, то есть постоянный, устойчивый.

Маленький Остап чрезвычайно общительный и подвижный мальчик. его любопытство не знает границ, ему интересно все вокруг. У него много друзей, он независим и рьяно отстаивает свою самостоятельность. У него богатое воображение. Остап хорошо учится в школе, но иногда ему не хватает усидчивости.

Остап сохраняет любознательность и в зрелом возрасте. Он умен и настойчив, у него твердая воля, он умеет добиваться поставленной цели. Остап довольно сдержан, особенно на работе, он не любит споров и конфликтов. Остап может добиться больших успехов в бизнесе, у него отличные организаторские способности. У Остапа прекрасное чувство юмора, но он демонстрирует его только в кругу близких друзей. если его обидеть, он замкнется в себе.

Идеальной спутницей жизни для Остапа будет женщина, готовая к переменам и приключениям. Он не терпит лжи и никогда не простит измены. Не стоит пытаться манипулировать им, пытаясь надавить на его самолюбие. Остап очень честолюбив и одновременно мнителен. ему нужна поддержка семьи, тогда он многого добьется.

Поздравления

С праздником тебя, Остап!

Пусть все будет хорошо,

Пусть любые неудачи

Убегают далеко.

В этот день тебе желаю

Счастья, денег и добра.

Пусть здоровье твое крепким

Остается навсегда.

Поздравляем мы Остапа

И желаем от души,

Чтобы все мечты сбывались,

К цели чтоб своей спешил!

Никогда пусть не сдается,

Будет счастлив и здоров,

Пусть Остап живет отлично,

Не имеет пусть врагов.

Дорогой наш друг Остап,

Классный ты мужчина,

Поздравляем мы тебя,

Жизнь пусть будет длинной,

Смелым будь всегда во всем,

Беды пройдут мимо,

Ты для нас отличный друг

И незаменимый!

Остап отменный паренек,

И ростом статен он, высок.

Веселый, славный человек,

Пусть будет счастлив он навек.

Живи и радуй всех вокруг,

Ты добрый, настоящий друг.

Пусть радость сердце согревает,

Душа от счастья расцветает.

Остапу я желаю вдохновения,

Чтоб мастерски решал он все дела.

Чтобы судьба его в любимчики избрала,

Преподнося подарки без конца.

Пусть будет крепче духом и здоровьем,

Любовь свою он обязательно найдет.

Пускай дела его будут благими,

И слезы пусть от горестей не льет.

С днем рождения, Остап!

Ой, и слаб же ты до баб!

Так прими наш поздравок

В этот праздник, наш дружок:

Мы желаем, чтоб любили

Тебя женщины, хвалили,

Чтобы нежно целовали,

Крепко-крепко обнимали,

Ласк постыдных не жалели

И от счастья сами млели,

Чтоб носили на руках,

Сами ж ползали в ногах!

Неугомонный и шумливый,

Во всех делах он заводила.

Собрать ли стулья, разобрать,

Не надо долго его звать.

В себе всегда уверен он,

Устойчив даже к силе волн!

Прими сердечный поздравок,

Как нашей дружбы островок.

Ты устойчив — имя значит,

И столкнуть тебя — задача

Не из легких, знаем точно,

На земле стоишь ты прочно!

Ты порою комбинатор,

Остроумный агитатор,

Ты собой всегда владеешь,

Власть над близкими имеешь!

Поздравляем мы тебя,

И желаем мы, любя:

И удачи, и любви,

Лет до ста, дружок, живи!

Поздравляю тебя, Остап. Желаю не утратить энтузиазма и всегда оставаться яркой натурой, обладающей безграничной фантазией и богатым воображением, что позволит добиться реализации своих мечтаний и осуществления великих дел.

Поздравляю, дорогой Остап. Пусть в жизни происходит все хорошее, пусть для затей и дел находится удача, пусть для любви и вдохновения не будет препятствий, пусть и сердце, и душа твои поют. Желаю тебе, Остап, крепкого здоровья, мужества и уверенности, гордости и решительности, высокого достатка и верных друзей.

Остап — "устойчивый". Пусть никакие жизненные трудности тебя не сломают, пусть бытовые проблемы преодолеваются легко, а мелкие заботы на работе не страшат тебя. Пусть все у тебя получается, дорогой именинник!

Поздравляю тебя, дорогой Остап, и искренне пожелать хочу великих надежд и доброты души, искренней любви сердца и несомненной удачи, крепкого здоровья и верного счастья, благородных поступков и бравого героизма, веселых затей и ярких увлечений.

Дорогой Остап, мы счастливы, что входим в круг твоих друзей и можем поздравить тебя с праздником! Ты потрясающий человек, который может дать ответ на любой вопрос. У тебя отличное чувство юмора, ты никогда не дашь компании заскучать! Мы желаем тебе реализовать все твои планы и всегда готовы тебя поддержать!