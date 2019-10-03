Прикольные поздравления с днем рождения 3 октября: проза и открытки

Рожденные 3 октября чутко воспринимают общественные тенденции.

Те, кто отмечает сегодня день рождения не только следуют моде, но и нередко становятся ее законодателями, по крайней мере в своей социальной среде. Они находят особое удовольствие в стильной одежде, хорошо обставленных домах, напичканных новейшей электроникой машинах, сверхмодных идеях, то есть стремятся быть суперсовременными в любом смысле этого слова. В то же время люди, чей день рождения 3 октября охотно отдают дань традиции, что является ключом к их успеху.

Рожденные 3 октября не любят, когда их пытаются ограничить рамками узкопрофессионального интереса. Их интересует все, что происходит вокруг них, и они без труда могут стать знатоками более чем в одной области. Рожденные в этот день дают волю эмоциям. Они экзальтированны, хотя относятся к этому критично, и, несмотря на то, что могут быть открыты самым разным впечатлениям, имеют явные пристрастия и предубеждения.

Рожденные 3 октября обычно крайне серьезно относятся к своей основной профессии, стараясь достичь максимальных результатов. Тех из рожденных 3 октября, кто обладает выдающимися способностями либо занимает руководящий пост, сотрудники и коллеги могут боготворить, считая их образцами для подражания или идеальными представителями коллектива. Однако слишком ответственный подход к работе может привести их к тому, что они "перегорают".

Рожденные 3 октября, как правило, хорошо представляют, что именно ожидает от них общество и какую роль следует играть в тот или иной момент. Люди, чей день рождения 3 октября склонны к эксгибиоционизму и счастливы, когда оказываются в центре внимания. Им крайне трудно, если их не замечают, и, хотя они подолгу могут находиться в одиночестве, им время от времени надо всплывать на поверхность, чтобы их видели и признавали.

Рожденные 3 октября часто думают, что они просто обязаны быть лидерами в семье или в социальной группе. Они редко остаются в стороне, предоставляя событиям развиваться без их участия, но предпочитают приложить руку к любому делу, независимо от того, насколько оно обыденно. Наличие вкуса – это предмет особой гордости рожденных 3 октября, поэтому обвинение в дурном вкусе для них настоящие оскорбление.

Какие люди, чей знак зодиака 3 октября? Рожденные в этот день представляют собой гремучую смесь интроверта и экстраверта. Они считают себя знатоками внутреннего мира других людей, но весьма неохотно раскрывают свою собственную душу.

Рожденные 3 октября должны остерегаться поверхностных эффектов, отдаляющих их от окружающих. Некоторых из них можно обвинить в том, что дружбу они заводят только для того, чтобы быть в обществе нужных людей.

Поздравления

Поздравляю с днем рожденья и пожелаю тебе не иметь по жизни врагов и рогов, а иметь большой успех и мечты без помех. Твори и вытворяй, люби и вдохновляй, пой, танцуй и кайфуй каждый день.

Поздравляю с днем рождения и хочу пожелать бабочек в твоем животе, наполеоновских планов в твоей голове, верной удачи в твоих руках, правды в твоих ногах и шила в твоей попе, которое обеспечит успех работы и веселые приключения жизни.

День рождения — отличный праздник, чтобы перестать задумываться о мелочах, и просто веселиться от всей души! Желаю тебе острых, как лезвие бритвы, ощущений, непредсказуемых, как морская волна, приключений, заботливых, как солнечные лучи, друзей и неожиданных, как весенний дождь, подарков судьбы! С днем рождения!

С днем рождения, человечище. Желаю, чтобы в жизни было не просто счастье, а настоящее счастьище, чтобы у тебя было не хилое здоровье, а крепучее здоровьище. Также желаю побольше деньжат и поменьше проколов, много супер-идей и мало забот.

С днем рождения. И свое поздравление я оставлю в качестве заклинания Гарри Поттера: здоровиус бутикус, счастливиус каждый дениус, успехис прийдиниус, любиус, мечтаниус, веселиниус и чудиниус. Пусть рядом будут верные и добрые друзья, как Рон и Гермиона, пусть крепким будет твое здоровье, как корень мандрагоры.

С днем рождения. Пусть житуха будет сплошной прухой, пусть не волнует ни понос, ни золотуха, пусть никто не вешает лапшу на ухо, пусть деликатесов будет полна кормуха, пусть не делается из слона муха и пусть всегда сияет твоя лыба на все тридцать два.

С днем рождения. Желаю раком не пятиться назад, а ловкой креветочкой пробивать себе путь к успеху. И пусть в океане твоей жизни не будет рыбех-клоунов и злобных акул, пусть тебя несет по течению счастья и не заносит в темные ущелья, пусть никто не посмеет баламутить воду у твоих берегов. Желаю не стать курочкой-гриль, когда жарит солнце и не превратиться в сосульку, когда на улице мороз.

С днем варенья. Желаю, чтобы жизнь твоя не была мясорубкой и не делала из тебя фарш, чтобы не была она и соковыжималкой и не выжимала из тебя все соки, а, чтобы была жизнь огромным шейкером, который на каждый день будет готовить для тебя превосходный коктейльчик из любви, счастья и крутизны.

Вот и очередная днюшка ударила по голове, с чем и спешим напомнить и поздравить! Пусть этот удар повлечет за собой массу позитива, везения и по велению исполнения любого пожелания!

Пусть вокруг летают шарики, пусть в вазе стоят цветы, пусть со всех сторон летят добрые словечки и дорогие презенты, пусть на твоем лице сияет лыба до ушей, пусть в этот день хоть Джинн, хоть Золотая Рыбка, хоть палочка волшебная обязательно исполнит твое заветное желание. С днем рожденья. Желаю здоровьица, счастьица, удачки и любви!