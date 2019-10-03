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Сотни людей пришли под стены ВР с требованием не продавать земли иностранцам

Сотни людей пришли под стены ВР с требованием не продавать земли иностранцам
10:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Протестующие установили небольшую сцену и демонстрируют ролики на аграрную тематику.

Напротив центрального входа в Верховную Раду, на площади Конституции, несколько сотен человек требуют от властей не допустить продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам. Участники акции держат много баннеров и флагов, в частности, Всеукраинской аграрной рады.

Среди их лозунгов, в частности, "Нет - продаже земли иностранцам!", "Не продавайте Родину!" и "Президент! Не допустите продажи земли иностранцам!".

Возле площади Конституции установлена небольшая сцена, на которой демонстрируют видеоролики с записями выступлений на аграрную тематику.

Судя по плакатам, имеющимся у участников акции, они приехали из разных областей Украины. Сейчас акция проходит спокойно, участники даже не выкрикивают никаких лозунгов.

Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Верховная Рада, Киев, Митинг, Земельная реформа.
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