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Среда, 02.10.2019
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Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"

Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Власть должна “расшифровать” обществу содержание "формулы Штайнмайера"

Общество должно получить от властей максимально доступные и понятные ответы на вопросы по содержанию "формулы Штайнмайера" и ее возможных последствий.

Об этом заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

"Недостаток информации и коммуникации порождает недоверие и тревожные ожидания. Это может привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране. Внутренние распри и отсутствие консолидированной позиции политикума и общества относительно путей достижения мира на Донбассе - выгодные прежде всего Кремлю", - уточнила она.

Политик в который раз подчеркнула, что политическое урегулирование на востоке невозможно, если не будет решен вопрос безопасности - сначала освобождение пленных, вывод оккупационных войск, разоружение незаконных вооруженных формирований и получение контроля над украинской границей, а только потом выборы по украинскому законодательсву в органы местного самоуправления в отдельных районах Луганщины и Донетчины.

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"Это та украинская формула завершения российско-украинской войны на востоке, которую должна разработать и внедрять Верховная Рада Украины", - подчеркнула она и добавила, что сейчас "Украинский парламент стоит перед историческим вызовом".

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Верховная Рада, Елена Кондратюк, Формула Штайнмайера.
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