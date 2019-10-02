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Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"

Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В "ЕС" прокомментировали результаты встречи Владимира Зеленского с главами всех фракций.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады была важной, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", констатировала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Состоялась встреча президента Зеленского с руководителями парламентских фракций, на которой я представила позицию "Европейской солидарности" о подписании так называемой "формулы Штайнмайера". (…) Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По ее мнению, Зеленский искренне стремится к миру, но так же "искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина". "Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - сообщила она.

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Геращенко также подчеркнула, что предыдущая власть не подписывала никаких "формул Штайнмайера", "мы как раз стояли на позиции приоритетности блока по безопасности". "Никаких выборов без постоянной тишины, вывода российских войск и техники не может быть априори. Ключевое - вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", - указала нардеп.

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По словам Геращенко, встреча глав фракций с президентом длилась около 40 минут и носила закрытый характер.

Напомним, часовое опоздание в открытии Верховной Рады произошло из-за внепланового заседания Владимира Зеленского с главами партий и всем составом "Слуги народа",

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Ирина Геращенко, Формула Штайнмайера, Европейская солидарность.
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