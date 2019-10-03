В ЕС усилили борьбу с визами для жителей ОРДЛО с паспортами РФ

Новости Украины:В ЕС принимает дополнительные меры для борьбы с выдачей виз жителям ОРДЛО с российским паспортом.

Группа стран Шенгенской зоны, которые не являются членами Европейского союза, получили рекомендации Европейской комиссии и службы внешних действий по оформлению визовых документов для жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Представленные рекомендации дополняют решение Евросовета от 20 июня относительно распознаванию паспортов жителей ОРДЛО, выданных указом российского президента от 24 апреля.

В списке инструкций содержатся критерии, позволяющие консульствам стран-членов ЕС установить место жительства владельцев российского паспорта и принять меры относительно заявлений на визы жителей ОРДЛО.

Эти рекомендации станут основой для политики стран по непризнанию российских паспортов, выданных на временно оккупированных территориях. Отмечается, что принятие мер будет исключительно в консульской правовой компетенции.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.