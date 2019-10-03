Согласование грузов на таможне с силовиками переведут электронной форме

Новости Украины:Таможенникам могут присылать так называемые ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы «подозрительных» компаний.

Кабинет министров Украины принял решение перевести в электронную форму с согласованием в центральном офисе все запросы силовых ведомств о проведении задержаний и досмотров грузов на таможне.

Об этом сообщил министр Кабинет министров в своем Telegram.

"Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его на Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели", - отметил он.

Дубилет пояснил, что в Украине есть практика, когда разные силовые ведомства (СБУ, ДБР, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам так называемые ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы «подозрительных» компаний.

"Часто это способ банального вымогательства взяток. Ведь любая остановка груза — это прямые убытки для бизнеса. Особенно, если эти досмотры идут сплошняком, пока эту ориентировку не снимут. Самое удивительно, что чуть ли не любой СБУшник, скажем, из Житомирской области, может прислать такую ориентировку на, скажем, киевскую компанию, которая везет груз через Львовскую таможню. Часто эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенны, со ссылкой на какие-то "левые" уголовные дела. Мы запускаем достаточно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса", - рассказал министр КМУ.

По его словам, правительство рассчитывает, что это приведет к резкому снижению таких запросов, а те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизованно – какие они имеют основания и как скоро их можно снимать.

"Решение мы запустили на базе iGov/iDoc. Напомню, iGov — это волонтерский проект, с которым мы когда-то стучались во все правительственные двери. Теперь же государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно. Само собой, это лишь малая толика в борьбе с коррупцией на таможне", - добавил чиновник.