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Развитие судоходства на реках Припять и Днепр: Криклий о сотрудничестве Украины с Беларусью

Развитие судоходства на реках Припять и Днепр: Криклий о сотрудничестве Украины с Беларусью
19:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сейчас украинская сторона будет заниматься технико-экономическим обоснованием и изучать вопросы экологии.

Основной задачей сотрудничества Украины с Республикой Беларусь является развитие судоходства на реках Припять и Днепр в рамках реализации проекта Е-40.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия по итогам встречи с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко.

"Стороны отметили, что речь идет о расширении сотрудничества между странами в сфере транспорта. Одним из приоритетных направлений сотрудничества является обеспечение условий для осуществления транзитных перевозок грузов водным транспортом по территории Украины», - сказано в сообщении.

Криклий подчеркнул, что развитие речного сообщения Е-40 является одним из приоритетов президента Украины, премьер-министра и правительства.

"По подсчетам экспертов, восстановление E-40 позволит перевозить между Украиной и Беларусью дополнительно четыре миллиона тонн грузов ежегодно, а также обеспечит значительную экономию времени для перевозчиков в Центральной и Восточной Европе. Участие в европейской инициативе по возрождению Е-40 является одной из первоочередных задач по развитию речного транспорта и логистики в целом», - добавил министр.

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В сообщении отмечается, что сейчас украинская сторона будет заниматься технико-экономическим обоснованием и изучать вопросы экологии.

В пресс-службе подчеркнули, что Украина сотрудничает с Европейской комиссией и международными организациями по вопросам развития внутренних водных путей и гармонизации законодательства.

Министр инфраструктуры также отметил, что ключевые иностранные партнеры поддерживают реформу внутреннего водного транспорта в Украине и ожидают принятия секторального закона, который имплементирует ряд директив ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"В сентябре 2019 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины законопроект, который станет фундаментом для развития судоходства на реках Украины», - сказал Криклий.

По результатам встречи был обсужден и согласован график дальнейших шагов по развитию других отраслей транспорта, а также определены четкие приоритеты и конечные сроки реализации проекта.

18 декабря 2018 года госпредприятие "Администрация морских портов Украины"(АМПУ) и "Белтопэнерго"договорились о восстановлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь. Реализация проекта направлена на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

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Водный путь Е-40 – проект строительства судоходной трассы длиной более 2000 км, которую планируется проложить через реки Припять, Днепр и Висла, чтобы соединить Балтийское и Черное море. Планы по развитию Е-40 предполагают строительство обводного канала в Польше, шести-семи плотин и шлюзов на Припяти, а также углубительные работы по всему маршруту для того, чтобы по рекам могли ходить многотоннажные суда класса "река-море». Инициаторами строительства Е-40 выступила коалиция организаций из трёх стран (Беларуси, Польши и Украины) во главе с РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь», Морским институтом в Гданьске, Министерством транспорта Беларуси и Министерством инфраструктуры Украины.

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, ЕС, Беларусь, Днепр, Припять, Владислав Криклий.
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