Скачать
Пятница, 04.10.2019
Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения
Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения
Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине

Госдеп одобрил продажу новых комплексов Javelin Украине
01:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн.

Госдепартамент США дал добро на поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить продажу Украине 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования и техподдержки на сумму, не превышающую $39,2 млн", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в четверг Агентство представит соответствующее уведомление в Конгресс США.

В то же время в заявлении подчеркивается, что "уведомление о потенциальной продаже требуется по закону, и не означает, что это сделка завершена".

Трамп предложил Украине и Китаю "подумать" о расследовании против Байдена

В заявлении также напоминают, что власти Украины ранее запрашивали 10 противотанковых комплексов Javelin и 150 ракет к ним. При этом стоимость будущих возможных поставок также покрывает транспортировку груза, вспомогательное оборудование и другие элементы материально-технической поддержки, говорится в заявлении.

Отмечается, что система Javelin поможет Украине укрепить оборонный потенциал для сохранения территориальной целостности страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Госдеп США, Javelin, Поставки вооружения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
04 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
05 Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь