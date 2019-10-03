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Трамп предложил Украине и Китаю "подумать" о расследовании против Байдена

Трамп предложил Украине и Китаю "подумать" о расследовании против Байдена
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома убежден, что деятельность Джо Байдена в Украине такая же, как и в Украине.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.

"Если бы они (украинская сторона - ред.) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

"Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае - то же самое, что случилось с Украиной", - отметил президент.

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В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент ответил отрицательно.

"Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать", - уточнил Трамп.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали "мошеннические" сделки и в Китае, и в Украине.

Трамп 25 июля в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским затронул тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

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Украина, Китай, США, КНР, Дональд Трамп, Джой Байден.
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