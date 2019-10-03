СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского

Новости Украины:Американские СМИ выяснили, что экс-спецпредставитель Госдепа Курт Волкер убеждал Трампа о надежности президента Украины.

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер стремился с самого начала изменить впечатление президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с вопросом.

"Волкер стремился с самого начала изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - говорится в сообщении.

По данным издания, Волкер был одним среди тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Государственного департамента по организации государственного визита для Президента Украины в США.

Отмечается, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку, в рамках расследования импичмента Трампа.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.