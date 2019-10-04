Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Новости Украины:Происхождение этого имени связано с именем Деметры из древней мифологии. Это богиня земли и плодородия.

Дмитрий растет болезненным ребенком. Он переболеет самыми разными болезнями, что отразится на его нервной системе. Он будет капризным, требовательным к окружающим. У матери будет постоянно искать защиты и помощи.

Взрослея, Дмитрий избавляется от детской капризности, но общение с ним будет непростым. Он упрям, иногда может вспылить. В то же время Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше всего продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.

Дмитрий любит комфортную обстановку, красивых женщин и самые разные удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивает. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто вступает в повторный брак, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.

Любит выпить, но сильного пристрастия к алкоголю не испытывает. Самым большим авторитетом в жизни Дмитрия является его мать.

Поздравления

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

Чтобы удача была рядом,

Счастье прочь не уходило,

Радость сыпалась чтоб градом,

Весело чтоб в жизни было.

Больше ярких красок в жизни,

Чувств взаимных навсегда,

Судьбы ровной, некапризной.

Пусть сбывается мечта.

Поздравляем тебя, Дима!

Не болей, не унывай,

Живи ярко, позитивно.

Горя, бед совсем не знай.

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья я желаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!

Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной - от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!

В семье - побольше дней счастливых,

Детей - и умных, и красивых,

В душе - гармонии, покоя.

А если что - то мы с тобою!

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

Пусть будет все всегда отлично,

Здоровье - сильным навсегда,

А в кошельке - деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

Тебя мы, Дмитрий, поздравляем!

Сегодня мы тебе желаем

Быть сильным духом, не стареть

Душой и телом, не болеть.

Живи в довольстве и достатке,

Победа ждет пусть в каждой схватке,

Пусть счастье в твоей жизни будет,

А неприятности - забудут.

Всегда желаю я успеха,

Желаю радости и смеха.

Желаю жить, не унывать

И про меня не забывать.

Наш хороший, славный Дима,

Что тебе необходимо?

Смех, улыбки, развлечения,

Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,

В мыслях и душе порядок,

Независимость и воля,

Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,

Чтоб был к жизни интерес,

Много нового узнать,

И стремления все понять.

Вера в самого себя,

Чтоб бороться до конца,

Чтоб сбывались все мечты.

И счастливым чтоб был ты!

Дмитрий - это победитель,

Милых женщин покровитель.

Очень смел он и отважен,

Да и внешне клево слажен.

Он всегда идет вперед,

То, что нравится, берет.

И не трус, и не подлец,

В общем, Дима - молодец.

Будет пусть здоровье крепким,

Сила, воля - нерушимы.

Я желаю процветания

И большого счастья, Дима.

Пусть все ладится в работе,

Удаются все идеи,

Будут пусть азарт, желание

В жизни воплотить затеи.

Я любви желаю пылкой,

Что на подвиги толкает,

Страсть пускай в горячем сердце

Никогда не затухает.

Дима, пусть заветные мечты

Легко и без проблем осуществятся,

Желаю, чтоб счастливей всех был ты,

Пускай тебе печали только снятся!

Хочу новых успехов пожелать,

Здоровья, в душе мира и уюта,

Вперед всегда уверенно шагать

И улыбаться каждую минуту!

Дмитрий - сильный он защитник,

Дмитрий - значит "благодать".

Чтобы в жизни все сложилось -

Вот хотим что пожелать.

Чтобы беды и невзгоды

Обходили стороной.

И чтоб в радость все заботы -

Те, что связаны с семьей.

Защищать семью пусть будет,

Пусть большой построит дом.

Пусть богатство не убудет,

Сердце полнится огнем.