Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Дмитрий растет болезненным ребенком. Он переболеет самыми разными болезнями, что отразится на его нервной системе. Он будет капризным, требовательным к окружающим. У матери будет постоянно искать защиты и помощи.
Взрослея, Дмитрий избавляется от детской капризности, но общение с ним будет непростым. Он упрям, иногда может вспылить. В то же время Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше всего продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.
Дмитрий любит комфортную обстановку, красивых женщин и самые разные удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивает. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто вступает в повторный брак, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.
Любит выпить, но сильного пристрастия к алкоголю не испытывает. Самым большим авторитетом в жизни Дмитрия является его мать.
Поздравления
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
Чтобы удача была рядом,
Счастье прочь не уходило,
Радость сыпалась чтоб градом,
Весело чтоб в жизни было.
Больше ярких красок в жизни,
Чувств взаимных навсегда,
Судьбы ровной, некапризной.
Пусть сбывается мечта.
Поздравляем тебя, Дима!
Не болей, не унывай,
Живи ярко, позитивно.
Горя, бед совсем не знай.
Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья я желаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной - от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!
В семье - побольше дней счастливых,
Детей - и умных, и красивых,
В душе - гармонии, покоя.
А если что - то мы с тобою!
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Пусть будет все всегда отлично,
Здоровье - сильным навсегда,
А в кошельке - деньжат прилично.
И много счастья у тебя!
Тебя мы, Дмитрий, поздравляем!
Сегодня мы тебе желаем
Быть сильным духом, не стареть
Душой и телом, не болеть.
Живи в довольстве и достатке,
Победа ждет пусть в каждой схватке,
Пусть счастье в твоей жизни будет,
А неприятности - забудут.
Всегда желаю я успеха,
Желаю радости и смеха.
Желаю жить, не унывать
И про меня не забывать.
Наш хороший, славный Дима,
Что тебе необходимо?
Смех, улыбки, развлечения,
Дружеское уважение.
Сила, слава и достаток,
В мыслях и душе порядок,
Независимость и воля,
Чтобы не случалось горя.
Приключений и чудес,
Чтоб был к жизни интерес,
Много нового узнать,
И стремления все понять.
Вера в самого себя,
Чтоб бороться до конца,
Чтоб сбывались все мечты.
И счастливым чтоб был ты!
Дмитрий - это победитель,
Милых женщин покровитель.
Очень смел он и отважен,
Да и внешне клево слажен.
Он всегда идет вперед,
То, что нравится, берет.
И не трус, и не подлец,
В общем, Дима - молодец.
Будет пусть здоровье крепким,
Сила, воля - нерушимы.
Я желаю процветания
И большого счастья, Дима.
Пусть все ладится в работе,
Удаются все идеи,
Будут пусть азарт, желание
В жизни воплотить затеи.
Я любви желаю пылкой,
Что на подвиги толкает,
Страсть пускай в горячем сердце
Никогда не затухает.
Дима, пусть заветные мечты
Легко и без проблем осуществятся,
Желаю, чтоб счастливей всех был ты,
Пускай тебе печали только снятся!
Хочу новых успехов пожелать,
Здоровья, в душе мира и уюта,
Вперед всегда уверенно шагать
И улыбаться каждую минуту!
Дмитрий - сильный он защитник,
Дмитрий - значит "благодать".
Чтобы в жизни все сложилось -
Вот хотим что пожелать.
Чтобы беды и невзгоды
Обходили стороной.
И чтоб в радость все заботы -
Те, что связаны с семьей.
Защищать семью пусть будет,
Пусть большой построит дом.
Пусть богатство не убудет,
Сердце полнится огнем.