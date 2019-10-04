Балух рассказал, зачем "дразнил" оккупантов

Новости Украины:По словам Балуха, он сделал это из-за того, что Россия пришла и отобрала у него дом.

Владимир Балух рассказал, что побудило его вывесить украинский флаг на своем доме в Крыму, и какова на это была реакция окружающи.

"Я ждал, когда флаг развевался над деревней, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком", – сказал Балух.

Как отмечается, по словам Балуха, он сделал это, потому что Россия позволила себе "прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом, и твоей национальности вообще не существует".

Бывший политзаключенный также отметил, что российские силовики и местные власти в аннексированном Крыму угрожали ему из-за украинского флага еще до его ареста.

Владимир Балух - крымский фермер. Он вывесил на своем доме флаг Украины, впоследствии прикрепил табличку "Улица Героев Небесной Сотни".

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма - якобы у него на чердаке нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Впоследствии против активиста возбудили еще одно дело - по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольном, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это тюремщик напал на него.

По совокупности двух уголовных дел подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это свыше 3 тыс. 800 гривен).

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.