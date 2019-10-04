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Денисова просит Москалькову соблюдать права украинских заключенных

Денисова просит Москалькову соблюдать права украинских заключенных
10:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Речь идет о Рефате Алимове и Александре Шумкове, которые содержаться в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить соблюдение прав двух украинцев, находящихся в местах несвободы в Российской Федерации.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

"Срочно подготовила обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, касающиеся соблюдения прав украинских граждан, которые находятся в местах несвободы на территории России", - заявила Денисова.

При этом, украинский омбудсмен сообщила, что обратилась в связи с ухудшением состояния здоровья фигуранта по делу ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир" Рефата Алимова, который находится в СИЗО Ростовской области РФ.

"Согласно полученной информации, Рефат пожаловался на сильные боли в области почек во время судебного заседания 2 октября этого года", - заявила Денисова.

Также еще одно обращение касается украинского политзаключенного Александра Шумкова, бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, который содержится в исправительной колонии в Тверской области РФ.

"Во время встречи со своим адвокатом Александр сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии. Кроме того, есть информация об ухудшении состояния его здоровья", - отметила Денисова.

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"Попросила Татьяну Москалькову проверить вышеуказанную информацию и принять меры для восстановления прав граждан Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - заявила она.

24 августа 2017 года Шумков был арестован судом в Брянской области на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи. В начале сентября дело было переквалифицировано и он был официально задержан по подозрению в совершении другого преступления.

Согласно фабуле дела, Шумков находился в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) до 23 августа 2017 года и "длительное время" был охранником тогдашнего лидера "ПС" Дмитрия Яроша. Последний факт, отмечается в деле, свидетельствует о "значительной роли" Шумкова в "Правом секторе". Деятельность движения названа "направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность".

Как сообщили на сайте национально-освободительного движения "Правый сектор", пропавший в Херсоне военнослужащий Чернобаевской воинской части №4067 Александр Шумков оказался похищенным спецслужбами РФ на административной границе между Херсоном и оккупированных Крымом.

Рефат Алимов и другие фигуранты дела ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир".

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Все по теме:

Хизб-ут-Тахрир, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова, Рефат Алимов, Александр Шумков.
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