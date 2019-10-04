Всемирный день защиты животных 2019: история праздника

Новости Украины:Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных

День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды.

Решение отмечать Всемирный день животных было принято на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в итальянской Флоренции в 1931 году. Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святого Франциска Ассизского (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 - 4 октября 1226), который считается покровителем животных.

Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате. Общества защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности ежегодно организовывать разнообразные массовые мероприятия.

День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных.

Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные - это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены. В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 60 странах мира.