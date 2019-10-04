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Дела Майдана: Рябошапка рассказал о ходе расследования

Дела Майдана: Рябошапка рассказал о ходе расследования
12:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По словам генпрокурора, уже в ближайшее время в суд передадут несколько производств.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, поделился информацией касательно дел времен Майдана. В частности он поведал, что с этими делами сейчас, а также анонсировал передачу нескольких производств в суд. 

Об этом он заявил во время брифинга. По словам Рябошапки, Генеральная прокуратура, в данный момент, активно сотрудничает с Управлением специальных расследований. Генпрокурор заявил, что в ближайшее время несколько производств будет передано в суд. 

Он заверил, что дела времен Майдана активно расследуются и сейчас нет факторов, которые мешали расследованию ранее. Он уточнил, что речь идет не о нескольких делах а о десятках. Эти дела имеют множество эпизодов. Не которые эпизоды начались еще до Майдана. 

"Прокуратура вне политики": ГПУ ведет 15 дел, включая сына Байдена

 Как сообщалось ранее, бывшему заместителю МВД Украины Виктору Ратушняку, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. 

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ГПУ, Суд, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Дела Майдана.
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