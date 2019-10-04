Дела Майдана: Рябошапка рассказал о ходе расследования

Новости Украины:По словам генпрокурора, уже в ближайшее время в суд передадут несколько производств.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, поделился информацией касательно дел времен Майдана. В частности он поведал, что с этими делами сейчас, а также анонсировал передачу нескольких производств в суд.

Об этом он заявил во время брифинга. По словам Рябошапки, Генеральная прокуратура, в данный момент, активно сотрудничает с Управлением специальных расследований. Генпрокурор заявил, что в ближайшее время несколько производств будет передано в суд.

Он заверил, что дела времен Майдана активно расследуются и сейчас нет факторов, которые мешали расследованию ранее. Он уточнил, что речь идет не о нескольких делах а о десятках. Эти дела имеют множество эпизодов. Не которые эпизоды начались еще до Майдана.

Как сообщалось ранее, бывшему заместителю МВД Украины Виктору Ратушняку, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.