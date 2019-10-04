"Прокуратура вне политики": ГПУ ведет 15 дел, включая сына Байдена

Новости Украины:Руслан Рябошапка рассказал о состоянии ряда производств, касающихся закрытия дел компании Burisma ("Бурисма").

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что эпизод с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма") будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которого был также сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский - ред.), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко - ред.) и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma ("Бурисма").

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

Ранее в четверг Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур.

Призыв Дональда Трампа к Украине и Китаю начать расследование против семьи Байденов является нарушением президентской присяги и одним из шагов, подрывающих национальную безопасность США, считают в Конгрессе.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что имеет полное право просить помощи других стран в расследовании дел, связанных с коррупцией.