В Конгрессе раскритиковали Трампа за его обращение к Украине и Китаю

Новости мира:Призыв Трампа к Украине и Китаю в Конгрессе назвали угрозой нацбезопасности США.

Призыв Дональда Трампа к Украине и Китаю начать расследование против семьи Байденов является нарушением президентской присяги и одним из шагов, подрывающих национальную безопасность США.

Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, фактически возглавляющий расследование по импичменту Трампа.

"Когда лидер Соединенных Штатов призывает другую страну вмешаться в наши президентские выборы, это является иллюстрацией того, что такой президент даже с опытом двух лет расследования Мюллера чувствует - он может безнаказанно делать все что угодно", - заявил конгрессмен от Демпартии.

Он еще раз подчеркнул, что Трамп поощряет иностранные правительства вмешаться в избирательный процесс, чтобы помочь его собственной кампании в следующем году.

"Это принципиальное нарушение президентской присяги. Это ставит под угрозу наши выборы. Это ставит под угрозу нашу национальную безопасность", - отметил законодатель.

Он подчеркнул, что такие действия должны осудить все члены Конгресса США – и демократы, и республиканцы.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп в четверг выступил с открытым призывом к Украине и Китаю начать расследование против семьи Байденов. Именно подозрения, что глава Белого дома в разговоре пытался надавить на Президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения такого расследования, стали причиной начала формального процесса импичмента президента США в Конгрессе.