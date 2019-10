Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани написал в четверг в своем Twitter, что подавший в отставку спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обращался к нему в середине июля с вопросом, готов ли Джулиани поговорить с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

"Волкер обратился ко мне, чтобы спросить, поговорю ли я по телефону с господином Ермаком", - написал он в соцсети, прикрепив к сообщению скрин части своей переписки с Волкером и позднее разместив в Twitter еще один скрин.

Согласно копии переписки, Волкер попросил Джулиани сообщить, когда тот будет в Мадриде. "Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - написал Волкер.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 3, 2019