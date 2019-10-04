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Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения

Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения
00:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джулиани написал, что Волкер спрашивал в середине июля о возможности его телефонного разговора с Ермаком.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани написал в четверг в своем Twitter, что подавший в отставку спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обращался к нему в середине июля с вопросом, готов ли Джулиани поговорить с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

"Волкер обратился ко мне, чтобы спросить, поговорю ли я по телефону с господином Ермаком", - написал он в соцсети, прикрепив к сообщению скрин части своей переписки с Волкером и позднее разместив в Twitter еще один скрин.

Согласно копии переписки, Волкер попросил Джулиани сообщить, когда тот будет в Мадриде. "Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - написал Волкер.

Джулиани ответил, что прибудет в Мадрид 1 августа и пробудет там до 5 августа.

Позднее Джулиани выложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (скорее всего, это Андрей Ермак - Ред.), в которой тот поблагодарил его за "честный и продуктивный разговор" и выразил надежду на возможность того, что "отношения выйдут на новый уровень".

"Это показывает, что я сразу же дал им продвижение в положительном направлении. Они вряд ли пытались контролировать меня...", - прокомментировал он.

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Кроме того, Джулиани обнародовал некоторые выдержки из переписки с Волкером (дата – 11 мая) и постпредом США при ЕС Гордоном Сондлэндом (7 августа).

"Волкер не должен быть козлом отпущения", - написал личный адвокат Трампа в Twitter.

В завершающем твите он указал, что выложил эти некоторые тексты, поскольку демократы и их медиа могут создавать "ложное чувство, что что-то не так". "Все по запросу и доложено государству", - отметил Джулиани.

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Две недели назад в одном из интервью Ермак сообщил, что его встреча с Джулиани в начале августа в Мадриде состоялась по его инициативе после озвученных адвокатом Трампа причин отмены его визита в Украину в мае 2019 года.

"Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, "потому что в команде Зеленского есть враги Трампа" (об этом Джулиани сказал в начале мая 2019 года в одном из интервью – Ред.), я предложил поговорить с ним. На тот момент я был знаком с Куртом Волкером, я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить", - рассказал он.

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Помощник Зеленского отметил, что также хотел заверить Джулиани, что при каденции новой украинской власти все расследования будут происходить прозрачно, не будет никаких команд "прикрой/открой" по звонку. "Это - фундаментальные принципы и основы программы президента Зеленского, с которыми мы шли на выборы. Также одним из принципов нашей команды будет перезагрузка власти, борьба против коррупции, реформа прокуратуры", - подчеркнул он.

"Так вот, мы с Джулиани поговорили по телефону, а после этого лично встретились в Мадриде (в июле – Ред.). Я повторил ему эти же тезисы. Он отметил, что для него было важно услышать, что новая украинская власть будет исповедовать принципы открытости и законности, будет бороться с коррупцией, и своей целью ставит сделать Украину успешной", - рассказал помощник Зеленского.

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руди Джулиани, Курт Волкер.
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