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Трамп об обращении к Украине и Китаю по делу Байденов: Имею абсолютное право

Трамп об обращении к Украине и Китаю по делу Байденов: Имею абсолютное право
06:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп считает, что может просить помощи других стран в делах о коррупции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право просить помощи других стран в расследовании дел, связанных с коррупцией.

"Как президент Соединенных Штатов, я имею абсолютное право, возможно, даже обязанность, расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение другим странам помочь нам! "- написал Трамп в твиттере.

"Речь идет не о кампании, а о коррупции в массовом масштабе! " - добавил он.

Ранее в четверг Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур.

Согласно заявлению Трампа, семья Байденов "проводила махинации" в таких странах, как Китай и Украина.

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В Конгрессе раскритиковали Трампа за его обращение к Украине и Китаю

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

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Украина, Китай, Дональд Трамп, Хантер Байден.
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