Зима близко: Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках

Новости Украины:Синоптики прогнозируют сильные заморозки в ряде регионов Украины.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о заморозках 7-9 октября в Киеве и нескольких областях страны.

"Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в пятницу.

Кроме того, в это же время в северных, западных и центральных областях Украины сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), а 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 ° (I уровень опасности, желтый).

В ближайшие сутки, 5 октября, холодный воздух охватит большую часть территории Украины, в зоне влияния атмосферных фронтов почти везде, кроме севера, пройдут дожди.

Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозируют синоптики.

Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.