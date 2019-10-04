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Пятница, 04.10.2019
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Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные

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Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Преимущественно всю территорию Украину на выходных ожидает похолодание с обильным количеством дождей.

В Украине в пятницу температура снизится до 7-12°, днем до 10-15°, почти везде ожидаются дожди, в центральных и южных областях местами с грозой.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине, кроме запада, Приазовья и Крыма, дожди, в центральных и южных областях местами с грозой. Ветер южный с переходом на западе и севере страны в северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°, в Карпатах в течение суток 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата

В Киеве и области дождь. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура 11-13°, на Киевщине 10-15°.

Прогноз погоды на пятницу, 4 октября, по Украине:

  • Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +11..+13, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +12...+14, небольшой дождь

  • Винница – +13...+15, небольшой дождь, грозы

  • Одесса – +15...+17, небольшой дождь, грозы

  • Николаев – +17...+19, небольшой дождь, грозы

  • Херсон – +22...+24, небольшой дождь, грозы

  • Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +15...+17, небольшой дождь, грозы

  • Черкассы – +12...+14, небольшой дождь, грозы

  • Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

  • Сумы – +14...+16, дождь

  • Полтава – +16...+18, небольшой дождь, грозы

  • Днепр – +19...+21, небольшой дождь, грозы

  • Запорожье – +22...+24, небольшой дождь, грозы

  • Донецк – +22...+24, небольшой дождь, грозы

  • Луганск – +23...+25, небольшой дождь, грозы

  • Харьков – +22...+24, небольшой дождь, грозы

  • Киев – +11...+13, дождь

Прогноз погоды на 4 октября

Прогноз погоды на 5 октября

Прогноз погоды на 6 октября

Согласно прогнозу, 5 октября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой) и в Сумской областях умеренные дожди, местами грозы, ночью в Одесской, днем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшие дожди.

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака

Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозируют синоптики.

Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.

Более того, месяц ожидается переменным: несколько дней дождя, потом несколько солнечной, но нежаркой погоды и снова дождь. 

В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11 ... + 13 градусов днем и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.

С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13 ... + 15.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды.
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