Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные

Новости Украины:Преимущественно всю территорию Украину на выходных ожидает похолодание с обильным количеством дождей.

В Украине в пятницу температура снизится до 7-12°, днем до 10-15°, почти везде ожидаются дожди, в центральных и южных областях местами с грозой.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине, кроме запада, Приазовья и Крыма, дожди, в центральных и южных областях местами с грозой. Ветер южный с переходом на западе и севере страны в северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°, в Карпатах в течение суток 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области дождь. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура 11-13°, на Киевщине 10-15°.

Прогноз погоды на пятницу, 4 октября, по Украине:

Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Львов – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +11..+13, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Луцк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Ровно – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Житомир – +12...+14, небольшой дождь

Винница – +13...+15, небольшой дождь, грозы

Одесса – +15...+17, небольшой дождь, грозы

Николаев – +17...+19, небольшой дождь, грозы

Херсон – +22...+24, небольшой дождь, грозы

Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +15...+17, небольшой дождь, грозы

Черкассы – +12...+14, небольшой дождь, грозы

Чернигов – +12...+14, небольшой дождь

Сумы – +14...+16, дождь

Полтава – +16...+18, небольшой дождь, грозы

Днепр – +19...+21, небольшой дождь, грозы

Запорожье – +22...+24, небольшой дождь, грозы

Донецк – +22...+24, небольшой дождь, грозы

Луганск – +23...+25, небольшой дождь, грозы

Харьков – +22...+24, небольшой дождь, грозы

Киев – +11...+13, дождь

Прогноз погоды на 4 октября

Прогноз погоды на 5 октября

Прогноз погоды на 6 октября

Согласно прогнозу, 5 октября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой) и в Сумской областях умеренные дожди, местами грозы, ночью в Одесской, днем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшие дожди.

Погода в октябре будет «классической» для украинской осени, но разной в северных и южных регионах, прогнозируют синоптики.

Если на юге тепло еще будет держаться: днем возможны даже +22 градуса, то на севере можно будет сказать «спасибо» и за +15. К слову, в это время суточные перепады температуры могут сказаться и на самочувствии.

Более того, месяц ожидается переменным: несколько дней дождя, потом несколько солнечной, но нежаркой погоды и снова дождь.

В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11 ... + 13 градусов днем и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.

С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13 ... + 15.