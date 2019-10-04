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Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой

Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Телеграм

Новости Украины:Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что осужденный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко помилован и вернулся в Украину.

Об этом президент написал в Твиттере в пятницу.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине!" – сказано в сообщении.  

 

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Шаройко вернулся на родину благодаря результатам переговоров президента Украины Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко – Павел возвращен домой. Работа по освобождению граждан Украины - продолжается!" – написала омбудсмен в Телеграм-канале.

Как сообщалось, собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)

26 сентября 2019 года на встрече с украинскими журналистами президент Беларуси Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

В пятницу, 4 октября, президенты Украины и Беларуси принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

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Беларусь, Людмила Денисова, Владимир Зеленский, Павел Шаройко.
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