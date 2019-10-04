Новосад работает над ускорением реформы 12-летней школы

Новости Украины:В Минобразования хотят уже с 2024 года начать старшую школу, ускорив реформу образования в Украине.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о работе над возможностью реформировать украинскую школу, ускорив цикл базовой школы. Об этом министр рассказала корреспонденту.

По словам Новосад, опережая сроки внедрения реформы, в ее «идеалистическом представлении» можно было бы начать старшую школу с 2024 года, ускорив цикл базовой школы 7-9 классов. В Министерстве понимают, что это огромная работа, но до 2027 года, по мнению Новосад, эта реформа может не дожить.

Министр заявила, что для ускорения образовательной реформы необходимо создать академические лицеи с соответствующими по уровню учителями, а также изменить содержание образования. Новосад подчеркнула, что Министерство образования и науки занимается расчетом стоимости ускорения реформы вместе с просчетом ее вариантов.

Новосад подчеркивает, что важно показать, что программа обучения 12 классов не должна просто показывать, что школьники будут учиться 12 лет, а продемонстрировать перспективы Новой украинской школы, академической школы, что будет некорректно без подготовленной базы старшей школы.

Ранее Новосад сообщала, что с 2020 года русскоязычные украинские школы перейдут на государственный язык обучения.