Скачать
Пятница, 04.10.2019
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Новосад работает над ускорением реформы 12-летней школы

Новосад работает над ускорением реформы 12-летней школы
15:22 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Минобразования

Новости Украины:В Минобразования хотят уже с 2024 года начать старшую школу, ускорив реформу образования в Украине.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о работе над возможностью реформировать украинскую школу, ускорив цикл базовой школы. Об этом министр рассказала корреспонденту.

По словам Новосад, опережая сроки внедрения реформы, в ее «идеалистическом представлении» можно было бы начать старшую школу с 2024 года, ускорив цикл базовой школы 7-9 классов. В Министерстве понимают, что это огромная работа, но до 2027 года, по мнению Новосад, эта реформа может не дожить.

Министр заявила, что для ускорения образовательной реформы необходимо создать академические лицеи с соответствующими по уровню учителями, а также изменить содержание образования. Новосад подчеркнула, что Министерство образования и науки занимается расчетом стоимости ускорения реформы вместе с просчетом ее вариантов.

Новосад продолжит "Новую украинскую школу" и другие реформы Гриневич

Новосад подчеркивает, что важно показать, что программа обучения 12 классов не должна просто показывать, что школьники будут учиться 12 лет, а продемонстрировать перспективы Новой украинской школы, академической школы, что будет некорректно без подготовленной базы старшей школы.

Новосад обязалась добиться повышения зарплат учителям в бюджете-2020

Ранее Новосад сообщала, что с 2020 года русскоязычные украинские школы перейдут на государственный язык обучения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, Новая украинская школа, Анна Новосад, Академический лицей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Instagram запустил мессенджер &quot;Threads&quot;, предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)
Instagram запустил мессенджер "Threads"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь