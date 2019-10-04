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Пашинский об объявленном ему подозрении: Это, прежде всего, месть

Пашинский об объявленном ему подозрении: Это, прежде всего, месть
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:Пашинский также заявил, что уверен в своей правоте и не жалеет, что выстрелил в нападавшего.

Бывший народный депутат Сергей Пашинский считает объявленное ему Государственным бюро расследований подозрение "местью" бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом Пашинский написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова", - отметил он.

По мнению Пашинского, во время Революции достоинства он был с Портновым по разные стороны баррикад. "И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты. Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции достоинства ему пришлось распрощаться с украденными активами", - считает экс-депутат.

Пашинский также заявил, что уверен в своей правоте и не жалеет, что выстрелил в нападавшего.

Как сообщалось, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как было установлено досудебным расследованием, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock-19) и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом от Народного фронта Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации президента.

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Киевская область, Сергей Пашинский, Депутат, ГБР.
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