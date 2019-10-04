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Водительское удостоверение с QR-кодом теперь станет реальностью

Водительское удостоверение с QR-кодом теперь станет реальностью
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости Украины:Кабмин планирует запустить эксперимент, когда украинцы смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые, и никто не будет за это штрафовать.

Кабинет министров планирует запуск в Украине цифрового водительского удостоверения с QR-кодом и цифрового студенческого билета.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом шла речь во время рабочего совещания с участием вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, представителей Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел и председателя правления АО КБ "ПриватБанк" Петра Крумханзла.

Стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и внедрении инновационных государственных сервисов в Украине между Минцифры и финучреждением.

"В рамках стратегии по диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID. Это позволит ускорить процесс и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет провести по любому устройства, подключенному к интернету. Клиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН ", - говорится в сообщении.

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Второй, но не менее приоритетный вопрос встречи - запуск в Украине цифрового водительского удостоверения и цифрового студенческого билета в сотрудничестве с МВД и Минобразования. "Планируется экспериментальное внедрение цифрового водительского удостоверения с QR-кодом. Электронный студенческий билет в смартфоне - более чем цифровая версия «традиционного" студенческого пластикового билета. Это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и его студентов. Сейчас это - эксперимент, но впоследствии возможен полный переход на генерацию студенческого только в смартфоне и возможность минимизировать или полностью отказаться от печати пластикового удостоверения", - отметили в правительстве.

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Украина, Кабмин, Водительские права, QR-код.
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