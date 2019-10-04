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"Жалуются на соседей": в НАБУ рассказали о 1700 обращений, поступивших за две недели

"Жалуются на соседей": в НАБУ рассказали о 1700 обращений, поступивших за две недели
21:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За две недели в НАБУ поступило более 1,7 тысячи обращений о возможной коррупции.

За две недели в Национальное антикоррупционное бюро поступило более 1,7 тысячи обращений о возможной коррупции.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

"Итак, кто и как сообщал нам о коррупции: более 960 - сообщили по телефону, более 360 - по электронной почте, более 370 - по почте (на бумаге). Все обращения должным образом зарегистрировали, им дадут правовую оценку и отправят ответы заявителям", - говорится в сообщении.

Самыми популярными причинами для жалоб было возможное ненадлежащее досудебное расследование; реализация социальных, трудовых прав и законных интересов; нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства; нарушение законодательства при принудительном исполнении судебных решений; вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.

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В НАБУ отметили, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, зато жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

"По всем ли изложенным фактам НАБУ будет проводить расследование? Нет. Только по тем, которые подследственны Бюро, то есть возможные преступления, совершенные высокопоставленными лицами, или если местной громаде или интересам государства нанесен ущерб на более 960 тыс. грн. Что касается остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь. Более того, Бюро предоставит разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов", - добавили в ведомстве.

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Украина, Коррупция, НАБУ.
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