Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг

Новости Украины:Минсоцполитики совместно с Эстонией хотят “завести в смартфон” все услуги, которыми занимается министерство.

Эстония готова помочь Министерству социальной политики в вопросах диджитализации, создании простых, понятных и прозрачных услуг для людей.

Об этом посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил на встрече с министром социальной политики Украины Юлией Соколовской, сообщает Правительственный портал.

Соколовская в свою очередь отметила, что Минсоцполитики хочет “завести в смартфон” фактически все услуги, которыми занимается.

“Это огромный вызов, поскольку социальная сфера пока отстает от других в плане цифровизации. И в то же время это огромный шанс на долгожданные перемены, поскольку наши “клиенты” - фактически все население страны”, - сказала Соколовская.

Как отмечают в Кабмине, Эстония является лидером среди европейских стран по внедрению электронных услуг, именно поэтому ее помощь является чрезвычайно важной для реализации концепции “Государство в смартфоне”, которую внедряет нынешнее правительство.