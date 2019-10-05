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Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг

Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Минсоцполитики совместно с Эстонией хотят “завести в смартфон” все услуги, которыми занимается министерство.

Эстония готова помочь Министерству социальной политики в вопросах диджитализации, создании простых, понятных и прозрачных услуг для людей.

Об этом посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил на встрече с министром социальной политики Украины Юлией Соколовской, сообщает Правительственный портал.

Соколовская в свою очередь отметила, что Минсоцполитики хочет “завести в смартфон” фактически все услуги, которыми занимается.

“Это огромный вызов, поскольку социальная сфера пока отстает от других в плане цифровизации. И в то же время это огромный шанс на долгожданные перемены, поскольку наши “клиенты” - фактически все население страны”, - сказала Соколовская.

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Как отмечают в Кабмине, Эстония является лидером среди европейских стран по внедрению электронных услуг, именно поэтому ее помощь является чрезвычайно важной для реализации концепции “Государство в смартфоне”, которую внедряет нынешнее правительство.

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Смартфон, Телефон, Диджитализация, Каимо Кууск, Юлия Соколовская.
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