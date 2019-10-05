Сенцов: Мое мнение о Путине лучше никогда не станет

Новости Украины:Олег Сенцов о Путине: Мое мнение о нем ухудшилось, когда он начал захватывать Крым.

Освобожденный после пяти лет незаконного содержания в России Олег Сенцов выразил свое мнение о российском лидере Владимир Путине.

В интервью российской службе RFI, Сенцов отметил, что после оккупации Крыма его мнение о президенте РФ только ухудшалось.

«У меня мнение о Путине не менялось. Когда он в 2007 году повернул в сторону построения общества по модели Советский союз 2.0, я уже понимал, куда это все движется. Уже к началу Майдана у меня мнение было сформировано, и оно не изменилось. Оно ухудшилось, когда он начал захватывать Крым. И с той поры, когда он ввел войска в Крым 27 февраля 2014 года, мое мнение о нем еще сильнее ухудшилось. С тех пор оно лучше не становилось – и не станет никогда!», – сказал Сенцов.

При этом он отметил, что пять лет заключения по сравнению с 13 000 погибших вследствие российской агрессии человек – «это не проблема».

«Пять лет жизни – это не проблема. Понимаете, у меня два друга в Крыму погибли. Пять лет по сравнению с этим не проблема. 13 000 человек погибло в Украине – это проблема. А пять лет — это не проблема, а маленькая неприятность», – отметил экс-политзаключенный.