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Сенцов в Страсбурге, критикуя ПАСЕ: Мы ничего не забыли

Сенцов в Страсбурге, критикуя ПАСЕ: Мы ничего не забыли
15:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинский кинорежиссер Олег Сенцов поддержал решение делегации бойкотировать ПАСЕ, однако выступил в Страсбурге с критикой Совета Европы.

Освобожденный политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение российской делегации, в то время когда в тюрьмах РФ удерживают украинских политзаключенных.

Бывший политзаключенный Кремля выступил во время дискуссии в ПАСЕ о вызовах со стороны авторитарных режимов международным механизмам по защите прав человека, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение российской делегации в ПАСЕ - ред.). Потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло. Я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сенцов.

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Он напомнил, что сейчас в РФ содержатся не менее 86 граждан Украины.

"Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией ", - отметил бывший политзаключенный.

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Сенцов выразил надежду, что Совет Европы будет способствовать освобождению противоправно удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Напомним, Олегу Сенцову вручат присужденную ему премию Сахарова 23 октября.

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Украина, ПАСЕ, Совет Европы, Олег Сенцов.
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