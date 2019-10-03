Сенцов в Страсбурге, критикуя ПАСЕ: Мы ничего не забыли

Новости Украины:Украинский кинорежиссер Олег Сенцов поддержал решение делегации бойкотировать ПАСЕ, однако выступил в Страсбурге с критикой Совета Европы.

Освобожденный политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение российской делегации, в то время когда в тюрьмах РФ удерживают украинских политзаключенных.

Бывший политзаключенный Кремля выступил во время дискуссии в ПАСЕ о вызовах со стороны авторитарных режимов международным механизмам по защите прав человека, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение российской делегации в ПАСЕ - ред.). Потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло. Я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сенцов.

Он напомнил, что сейчас в РФ содержатся не менее 86 граждан Украины.

"Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией ", - отметил бывший политзаключенный.

Сенцов выразил надежду, что Совет Европы будет способствовать освобождению противоправно удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Напомним, Олегу Сенцову вручат присужденную ему премию Сахарова 23 октября.