Награждение Сенцова премией Сахарова: дата

23 октября освобожденному из российского плена Олегу Сенцову вручат премию Сахарова.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей страничке в Facebook.

Награждения будет проходить в Страсбурге.

#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2019