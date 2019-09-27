Награждение Сенцова премией Сахарова: дата

23 октября освобожденному из российского плена Олегу Сенцову вручат премию Сахарова.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей страничке в Facebook.
Награждения будет проходить в Страсбурге.
#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23. #Russia #Crimea
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2019
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения, в конце октября может приехать в Европарламент.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".