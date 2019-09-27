Награждение Сенцова премией Сахарова: дата

Новости Украины:Олегу Сенцову вручат присужденную ему премию Сахарова 23 октября.

23 октября освобожденному из российского плена Олегу Сенцову вручат премию Сахарова.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей страничке в Facebook.

Награждения будет проходить в Страсбурге.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения, в конце октября может приехать в Европарламент.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".