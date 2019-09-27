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Награждение Сенцова премией Сахарова: дата

Награждение Сенцова премией Сахарова: дата
16:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Олегу Сенцову вручат присужденную ему премию Сахарова 23 октября.

23 октября освобожденному из российского плена Олегу Сенцову вручат премию Сахарова.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей страничке в Facebook.

Награждения будет проходить в Страсбурге.

Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенны 

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения, в конце октября может приехать в Европарламент.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".

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Премия Сахарова, Страсбург, Олег Сенцов.
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