Скачать
Суббота, 05.10.2019
Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю
Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю
Украинское дело: Трамп не знает, будет ли он сотрудничать с Конгрессом
Украинское дело: Трамп не знает, будет ли он сотрудничать с Конгрессом
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
Доступен режим дополненной реальности в Google Maps
Доступен режим дополненной реальности в Google Maps

Украинцам в Италии будет труднее получить убежище

Украинцам в Италии будет труднее получить убежище
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Теперь в Италии украинцам будет труднее получить убежище.

Правительство Италии включило Украину в список "безопасных стран", мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище на Апеннинах.

Об этом информирует Deutsche Welle.

"Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список "безопасных стран". Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

Министры в Италии поссорились из-за распятий в школах

Как ожидается, рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, ускорится "примерно от двух лет до четырех месяцев". По словам Ди Майо, принятие этого списка является "первым шагом", после которого должно вырасти количество депортаций тех, кто получил отказ в убежище.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Италия, Убежище.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
03 Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Названы 10 простых средств для избавления от тошноты
05 Лукашенко приложит усилия для единой, целостной и мощной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Багдаде неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим
В Багдаде неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим
Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
Эстония поможет Минсоцполитики в цифровизации услуг
Делегация Конгресса США встретилась с Загороднюком
Делегация Конгресса США встретилась с Загороднюком
Мэйси Уильямс рассказала о том, как ее тело меняли во время съемок &quot;Игры престолов&quot;
Мэйси Уильямс рассказала о том, как ее тело меняли во время съемок "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь