Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера

Новости Украины:Олег Сенцов напомнил, что доверять Владимиру Путину нельзя.

Освобожденный после пяти лет незаконного содержания в России Олег Сенцов считает, что президент РФ Владимир Путин «не отдаст Донбасс на наших условиях».

Об этом бывший политзаключённый сказал в интервью российской службе RFI.

Он отметил, что согласование вопроса выборов на Донбассе (формула Штайнмайера») – «это все тактические документы, которые ведут к миру». При этом Сенцов предостерег, что доверять Путину нельзя.

«Переговоры по поводу подписания всех этих соглашений ведут президент и МИД, правительство Украины, они принимают решения и несут ответственность. Я как член гражданского общества и народ Украины будем смотреть, чтобы они сделали так, чтобы их соглашения отвечали нашим запросам, не противоречили запросам народа Украины и нашей стране. Пока ничего непонятно, потому что переговоры в принципе не закончились. Подписание про выборы – это все тактические документы, которые ведут к миру. Просто вы должны понимать такую простую вещь: Путин не отдаст Донбасс на наших условиях. Он нас не отпустит – все, ребята, идите в Евросоюз, мы тут сами разберемся. Нет, так не будет. Если вы этого не понимаете, то значит вы не понимаете, что такое Путин», – подчеркнул Сенцов.