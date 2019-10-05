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В мире возросло число туристов: озвучены самые частые цели поездок

В мире возросло число туристов: озвучены самые частые цели поездок
04:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Число туристов по миру возросло.

В то время, как иностранцы активно изучают украинский Чернобыль, количество интуристов растет не только в Украине.

Несмотря на кризисные явления, число международных туристов в мире растет на 6-8% ежегодно.

Такие данные озвучил президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга во время дискуссии "Развитие туризма в Украине. Потенциал и вызовы" в рамках Inside Travel Industry, передает «Сегодня».

Липтуга уточнил, что наибольшая доля путешествий в мире – 56% – осуществляется с целью отдыха, 27% приходится на оздоровительный туризм, а 13% – на выполнение бизнес-задач. Больше половины посещений приходится на европейские страны. Киев это должен использовать с выгодой для себя, уверен эксперт.

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"Украина – страна, которая находится в центре Европы и должна сделать максимум, чтобы эти туристы к нам приезжали", – сказал Липтуга.

Однако Украина в вопросе инфраструктуры и сервиса пока не готова к массовому притоку туристов, признал специалист.

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Туризм, Чернобыль, Иван Липтуга.
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