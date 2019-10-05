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Билецкий: Люди на фронте шокированы разведением войск

Билецкий: Люди на фронте шокированы разведением войск
04:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Андрей Билецкий заявил, что военные глубоко шокированы отводом войск.

Военные на фронте, кровью платившие за каждый метр земли, не воспринимают идеи разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Я знаю настроения в бригадах... Люди глубоко не то что не воспринимают - люди глубоко шокированы. За каждый метр земли платили кровью, а теперь им говорят просто отойти. Просто - убирайтесь прочь, это ничего не стоило абсолютно", - заявил Белецкий.

Он также рассказал, что в Золотом, где запланировано разведение сил, настроения "абсолютно панические".

"Золотое - один из немногих поселков, который прямо поддерживал украинских военных. Там живет большое количество людей, которые служат в бригадах. Они шокированы. Они не знают, куда им деваться. Они понимают, что Украина просто их оставляет", - резюмировал Билецкий.

Напоминаем, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что у военных нет доверия к поспешным решениям власти и они считают разведение войск вблизи Станицы, Золотого и Петровского опасным, ведь оно происходит в осенне-зимний период и приведет к увеличению “серой зоны”.

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“Они (военные — ред.) просто понимают, что если это делать, то, во-первых, зимой это делать сложно, даже опасно, потому что надо двигаться по открытой местности, потому что нет листьев и так далее. Но есть еще другие моменты чисто технические, когда мне показывали, что создаются риски. Другой вопрос - будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы и снайперы, и это абсолютно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций”, - подчеркнул Данилюк.

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Донбасс, Станица-Луганская, Андрей Билецкий, Золотое, Отвод войск.
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