Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября

Синоптики предупреждают о холодном воздухе, который охватит большую часть территории Украины. В зону влияния атмосферных фронтов попадут почти все области.
Об этом сообщили в Укргидрометцетре.
В южных областях ожидаются временные дожди, местами с грозами. Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскою области накроют значительные дожди. На севере, западе, а также в Винницкой области - без осадков.
Карта осадков 5 октября
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 5 октября
Прогноз погоды на субботу, 5 октября, по Украине:
Ужгород – +12...+14, небольшой дождь
Львов – +11...+13, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +11...+13, небольшой дождь
Тернополь – +12..+14, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Луцк – +11...+13, небольшой дождь
Ровно – +11...+13, небольшой дождь
Житомир – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Винница – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Одесса – +13...+15, дождь
Николаев – +14...+16, дождь, гроза
Херсон – +16...+18, дождь, гроза
Симферополь – +19...+21, дождь, гроза
Кропивницкий – +12...+14, небольшой дождь, гроза
Черкассы – +12...+14, дождь
Чернигов – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Сумы – +13...+15, дождь
Полтава – +11...+13, дождь, гроза
Днепр – +12...+14, дождь, гроза
Запорожье – +17...+19, дождь, гроза
Донецк – +18...+20, дождь
Луганск – +19...+21, дождь
Харьков – +15...+17, дождь, гроза
Киев – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Погода 5 октября
Температура ночью 3-8°, на юге и востоке страны 9-14°; днем 9-15°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях 15-21°.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0-5° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 11-13°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что по всем прогнозам видно, что "октябрь решил примерять погоду ноября".
Народный прогноз погоды
Если лист с березы на Фоку не опал — снег ляжет поздно.
Клен и черемуха оголились — зиме покорились.
Листопад начинается — рябчик в ельник прилетает.
Осенью одна ягода — горькая рябина, одно дерево — горькая осина.
Октябрь по непостоянству погоды, что март