Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября

Новости Украины:В Украине на выходных похолодает, в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Синоптики предупреждают о холодном воздухе, который охватит большую часть территории Украины. В зону влияния атмосферных фронтов попадут почти все области.

Об этом сообщили в Укргидрометцетре.

В южных областях ожидаются временные дожди, местами с грозами. Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскою области накроют значительные дожди. На севере, западе, а также в Винницкой области - без осадков.

Карта осадков 5 октября

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 5 октября

Прогноз погоды на субботу, 5 октября, по Украине:

Ужгород – +12...+14, небольшой дождь

Львов – +11...+13, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +11...+13, небольшой дождь

Тернополь – +12..+14, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Луцк – +11...+13, небольшой дождь

Ровно – +11...+13, небольшой дождь

Житомир – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Винница – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Одесса – +13...+15, дождь

Николаев – +14...+16, дождь, гроза

Херсон – +16...+18, дождь, гроза

Симферополь – +19...+21, дождь, гроза

Кропивницкий – +12...+14, небольшой дождь, гроза

Черкассы – +12...+14, дождь

Чернигов – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Сумы – +13...+15, дождь

Полтава – +11...+13, дождь, гроза

Днепр – +12...+14, дождь, гроза

Запорожье – +17...+19, дождь, гроза

Донецк – +18...+20, дождь

Луганск – +19...+21, дождь

Харьков – +15...+17, дождь, гроза

Киев – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Погода 5 октября

Температура ночью 3-8°, на юге и востоке страны 9-14°; днем 9-15°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях 15-21°.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 11-13°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что по всем прогнозам видно, что "октябрь решил примерять погоду ноября".

Народный прогноз погоды

Если лист с березы на Фоку не опал — снег ляжет поздно.

Клен и черемуха оголились — зиме покорились.

Листопад начинается — рябчик в ельник прилетает.

Осенью одна ягода — горькая рябина, одно дерево — горькая осина.

Октябрь по непостоянству погоды, что март