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Когда переводят часы в Украине на зимнее время

Когда переводят часы в Украине на зимнее время
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Украина 27 октября переходит на зимнее время.

В Украине с 27 октября 2019 года отменяется летнее время путем перевода в 4 утра часовой стрелки на один час назад.

Об этом сообщается в обращении к Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в распоряжении.

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Отмечается, что для своевременного информирования населения Украины об изменении порядка исчисления времени средства массовой информации должны сообщать об отмене летнего времени, в частности, с 24 по 26 октября — ежедневно.

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Часы, Осень, Зимнее время, Перевод часов, Летнее время, 27 октября, Тарас Качка.
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