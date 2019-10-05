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Зенитные ракетные войска Украины проводят учения со стрельбой (Фото)

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Зенитные ракетные войска Украины проводят учения со стрельбой (Фото)
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: armyinform.com.ua

Новости Украины:Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил.

"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", - сообщил начальник зенитных ракетных войск ВС ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

Отмечается, что учения проводятся в четыре этапа. Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

В командовании подчеркнули, что в этом году учения будут масштабнее, чем в прошлом. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет.

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К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и радиотехнические войска. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового вооружения и осуществят контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

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Воздушные Силы, ВСУ, ВС ВСУ, Юрий Ставский.
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