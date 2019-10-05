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Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра

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Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра
16:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом.

Завтра в Украину продолжит надвигаться холодный воздух, дождь пройдет на востоке страны, а также в Карпатах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере и в Черкасской области местами небольшие дожди, остальная территория - без осадков.

Карта осадков 6 октября

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 6 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, по Украине:

  • Ужгород – +9...+11, дождь

  • Львов – +7...+9, дождь

  • Ивано-Франковск – +8...+10, дождь

  • Тернополь – +8..+10, дождь

  • Черновцы – +9...+11, дождь

  • Хмельницкий – +9...+11, дождь

  • Луцк – +8...+10, дождь

  • Ровно – +8...+10, дождь

  • Житомир – +9...+11, небольшой дождь

  • Винница – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +10...+12, небольшой дождь

  • Чернигов – +9...+11, небольшой дождь

  • Сумы – +7...+9, небольшой дождь

  • Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +10...+12,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +9...+11, небольшой дождь

Погода 6 октября

Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября

Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днем в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура воздуха 1-3° .

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Дождь, Октябрь, Холод, Прогноз погоды, 6 октября.
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