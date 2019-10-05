Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра

Завтра в Украину продолжит надвигаться холодный воздух, дождь пройдет на востоке страны, а также в Карпатах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На севере и в Черкасской области местами небольшие дожди, остальная территория - без осадков.
Карта осадков 6 октября
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 6 октября
Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, по Украине:
Ужгород – +9...+11, дождь
Львов – +7...+9, дождь
Ивано-Франковск – +8...+10, дождь
Тернополь – +8..+10, дождь
Черновцы – +9...+11, дождь
Хмельницкий – +9...+11, дождь
Луцк – +8...+10, дождь
Ровно – +8...+10, дождь
Житомир – +9...+11, небольшой дождь
Винница – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Одесса – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Николаев – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Херсон – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +10...+12, небольшой дождь
Чернигов – +9...+11, небольшой дождь
Сумы – +7...+9, небольшой дождь
Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Луганск – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Харьков – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Киев – +9...+11, небольшой дождь
Погода 6 октября
Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днем в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.
В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура воздуха 1-3° .