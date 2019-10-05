Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра

Новости Украины:В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом.

Завтра в Украину продолжит надвигаться холодный воздух, дождь пройдет на востоке страны, а также в Карпатах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере и в Черкасской области местами небольшие дожди, остальная территория - без осадков.

Карта осадков 6 октября

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 6 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, по Украине:

Ужгород – +9...+11, дождь

Львов – +7...+9, дождь

Ивано-Франковск – +8...+10, дождь

Тернополь – +8..+10, дождь

Черновцы – +9...+11, дождь

Хмельницкий – +9...+11, дождь

Луцк – +8...+10, дождь

Ровно – +8...+10, дождь

Житомир – +9...+11, небольшой дождь

Винница – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Одесса – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Николаев – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Херсон – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +10...+12, небольшой дождь

Чернигов – +9...+11, небольшой дождь

Сумы – +7...+9, небольшой дождь

Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Луганск – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Харьков – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Киев – +9...+11, небольшой дождь

Погода 6 октября

Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днем в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура воздуха 1-3° .