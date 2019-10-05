Всемирный день учителя: история праздника

Новости Украины:Сегодня в мире, по инициативе ООН, отмечается Всемирный день учителя.

Праздник отмечается с 1994 года. Именно в этот день, в 1966 году, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию "О положении учителей" - первый международный документ, оценивал условия труда учителей.

Цель этого дня привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в развитии образования. Тема Всемирного дня учителя в 2019 году: "Молодые учителя - будущее профессии".

Официальное мероприятие, которое состоится в понедельник, 7 октября, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, организовано совместными усилиями ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, Международной организацией труда и Международной ассоциацией образования. В рамках Дня пройдут многочисленные мероприятия по всему миру.

Сегодня Всемирный день учителя отмечают более 100 государств мира, хотя некоторые страны имеют также национальный День учителя, в том числе и Украина.