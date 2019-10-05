Скачать
Суббота, 05.10.2019
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный
Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Как бы говорят на одном языке: растения могут предупреждать друг друга об опасности
Растения могут предупреждать друг друга об опасности

Всемирный день учителя: история праздника

Всемирный день учителя: история праздника
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Сегодня в мире, по инициативе ООН, отмечается Всемирный день учителя.

Праздник отмечается с 1994 года. Именно в этот день, в 1966 году, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию "О положении учителей" - первый международный документ, оценивал условия труда учителей.

Цель этого дня привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в развитии образования. Тема Всемирного дня учителя в 2019 году: "Молодые учителя - будущее профессии".

Официальное мероприятие, которое состоится в понедельник, 7 октября, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, организовано совместными усилиями ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, Международной организацией труда и Международной ассоциацией образования. В рамках Дня пройдут многочисленные мероприятия по всему миру.

Поздравления с Днем учителя 2019: стихи, проза и открытки

Сегодня Всемирный день учителя отмечают более 100 государств мира, хотя некоторые страны имеют также национальный День учителя, в том числе и Украина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЮНЕСКО, ООН, Праздник, Октябрь, ПРООН, ЮНИСЕФ, 5 октября, Всемирный день учителя, Праздники в октябре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
03 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
04 Продукты, которые замедляют процесс старения
05 "Формула Штайнмайера": Социолог оценил обращение Зеленского к украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Всемирный день учителя: история праздника
Всемирный день учителя: история праздника
&quot;Мстители: Финал&quot; не идут на &quot;Оскар&quot;: подробности
"Мстители: Финал" не идут на "Оскар": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь