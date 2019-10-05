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Новое адмтерустройство будет распространяться и на временно оккупированные территории

Новое адмтерустройство будет распространяться и на временно оккупированные территории
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Новое админтерустройство Украины будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

В парламентской фракции "Слуга народа" заявляют, что новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории – Крым и Донбасса.

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

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Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

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Донбасс, Оккупированный Крым, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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