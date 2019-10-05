Прокуратура объявила о подозрении экс-главе "Укрвакцины"

Новости Украины:Экс-гендиректору "Укрвакцины" объявлено подозрение в завладении 245 тыс. грн.

Бывшему генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" Минздрава Украины объявлено подозрение в завладении 245 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим гендиректором ГП "Укрвакцина" незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.

При этом установлено, что завладение средствами предприятия состоялось по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером указанного госпредприятия, которая способствовала в завладении средствами путем изготовления и подписания необходимых бухгалтерских документов и отражение их в отчетности предприятия.

В настоящее время бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Кроме того, бывшему главному бухгалтеру госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК, то есть пособничество в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах.

В ближайшее время следствие будет завершено, обвинительное заключение направят в суд для рассмотрения по существу.

Также напоминается, что в октябре прошлого года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора "Укрвакцины" по делу о растрате более 1,5 млн грн.

Следствием установлено, что в течение 2012-2013 годов, находясь на указанной должности, подозреваемый совершил растрату средств госпредприятия на общую сумму более 1,5 млн грн, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины. В настоящее время судебное разбирательство указанного производства продолжается.