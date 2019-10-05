Бородянский: Украине надо как можно скорее отказаться от цирков с животными

Новости Украины:В Минкультуры считают, что Украина должна перейти на "цирк без животных".

Украина как можно скорее должна стать государством, в котором не будет цирков с животными.

Такое убеждение выразил в Facebоok министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Я считаю, что Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать такое позорное явление, как цирк с животными. И я рад, что в моей команде есть люди, которые безусловно разделяют эту позицию", - написал он, перепостив публикацию своего нового заместителя Ирины Подоляк.

В её посте говорится, в частности, о том, что на этой неделе состоялась встреча представителей власти с руководителями государственных цирков, на которой должен был обсуждаться алгоритм перехода на "цирк без животных". "Но большинство рассказывало об истории цирка и рисунках на древних фресках и вазах, любви и заботе о животных в украинских цирках, выражали заботу о дрессировщиках, их семьях и их животных, а также, что без животных цирк обанкротится, ибо "люди приходят на животных", - написала замминистра.

Она добавила, что, несмотря на всё, на встрече была достигнута договоренность о том, что на следующей неделе будет предложен соответствующий алгоритм.

"Однако, главный вопрос: что делать с животными? Без строительства нового, современного "приюта" будет сложно, но, возможно, будут другие предложения?" - заметила чиновник.