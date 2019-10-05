"Дело Укрзализныци": фигуранта заставили сдать паспорт

Новости Украины:Нардепа Ищенко заставили сдать паспорта и сесть под домашний арест.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Валерию Ищенко в виде двух месяцев ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает "5 канал".

"Два месяца ночного домашнего ареста - такую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд бывшему народному избраннику Валерию Ищенко. Его обязали сдать паспорта, регулярно являться к следственному судье и прокурору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшего депутата также обязали сообщать о смене работы, места жительства и не общаться со свидетелями по этому делу.

В то же время, электронного браслета слежения ему не будут одевать.

Как известно, накануне САП и НАБУ сообщили трем должностным лицам о подозрении в причинении ущерба в сумме 20 млн грн ГП «Укрзалізничпостач» (с декабря 2015 года - филиал АО «Укрзализныця») и покушения на завладение еще 44 млн грн в этом же ГП.

Имен в ведомстве не называли, однако в СМИ появилась информация, что речь идет о бывшем народном депутате от БПП Валерии Ищенко, его финансовом советнике, а также Михаиле Бейлине - бывшем внештатном советнике главы Администрации президента в 2015-2016 годах. Место нахождения двух последних пока неизвестно.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к народному депутату с просьбой посодействовать организации схемы поставок продукции на «Укрзализныцю» по завышенным в два раза ценам. Тот согласился оказать содействие в совершении преступления, в частности советами, финансовыми ресурсами и своими деловыми связями. Его помощник также присоединился, выполняя поручение нардепа по финансам и консультируя других участников схемы.

Парламентарий также обратился к экс-внештатному советнику главы Администрации Президента, чтобы он повлиял на должностных лиц ГП «Укрзалізничпостач», чтобы те обеспечили победу на торгах и заключение договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по договоренности, должностные лица «УЗ» помогли заранее определенному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти в два раза превышали среднерыночные. Вследствие этого, по версии следствия, «Укрзализныци» был причинен имущественный ущерб в размере свыше 20 млн грн.